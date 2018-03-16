سفير مصر في الإمارات: لم نرصد أي خروقات في العملية الانتخابية

قال وائل جاد، سفير مصر في الإمارات، إنه كان هناك إقبالًا كثيفًا على صناديق الاقتراع من قبل المصريين، مشيرًا إلى أن السفارة سمحت بدخول أعداد كبيرة من محيط السفارة إلى مقرها، فمن حق كل مواطن متواجد في المقر الانتخابي الإدلاء بصوته.

وأضاف جاد، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تسهيلات لنقل المصريين إلى مقرات اللجان الانتخابية في السفارة المصرية بأبوظبي، والقنصلية العامة في دبي.

وتابع: "لم ترصد أي خروقات في العملية الانتخابية، وهناك تنسيق مع الأمن الإماراتي لتأمين المقر الانتخابي".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.