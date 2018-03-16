خبراء 7 دول بدورة تدريبية لجراحات القدم والكاحل في جامعة المنصورة

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الدولية لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورة للسنة العاشرة علي التوالي و ذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب، و الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس قسم العظام.

وتعقد الدورة التدريبية برئاسة الدكتور هانى موافى أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة، والدكتور مازن سمير أبو السعد مقرر المؤتمر الدورة التدريبية.

وقال الدكتور هانى الموافى، رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام، في بيان صحفي، أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة فى جراحات القدم والكاحل والتعرف على الجديد فى هذا المجال من الجراحات.

وأضاف، أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية بالإضافة لعدد من الخبراء البروفيسور اندريا فيلجكوفك، من كندا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال، وبلجيكا والسعودية ولبنان.

وأكد الدكتور مازن سمير أبو السعد، أن الدورة التدريبية الدولية العاشرة سوف تعرض أحدث الأبحاث والمحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد في علم جراحات القدم والكاحل، كما أنها سوف تشتمل علي ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحي العظام في هذا المجال.