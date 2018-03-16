سفير مصر في جنوب إفريقيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا أنطونيوس مرقس، أسقف عام شؤون إفريقيا، وأسقف الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية في جنوب إفريقيا، وباقي طاقم السفارة المصرية هناك، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية في بريتوريا.

وصاحبهم السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا، ونائب السفير السيد المستشار منذر سليم، حسبما نشرت إحدى صفحات الجاليات المصرية في جنوب إفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.