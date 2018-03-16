تسجيل الدخول

الوطن

"روسيا اليوم": بيتكوين يقترب من "صليب الموت"

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
"روسيا اليوم": بيتكوين يقترب من "صليب الموت"

صورة أرشيفية

أظهر التحليل الفني لعروض أسعار سوق العملة الافتراضية المشفرة بيتكوين، أنها يمكن أن تنهار بشكل أكبر من ما سبق، حتى تصل إلى قيمة 2.8 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الخطين البيانيين لمتوسط قيمة الـ50 يوما و200 يوم، يمكن أن يتقاطعا ليشكلا ما يسمى بـ"صليب الموت" (Death Cross)، في إشارة واضحة إلى الانخفاض الحاد للعملة الإلكترونية،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

ووفقا للمحلل في شركة الأسهم " Market Securities Dubai" بول داي، فإنه بالمقارنة مع مؤشرات نهاية فبراير، فإن عملة بيتكوين ستنخفض بنسبة 76% عن قيمتها الحالية المقدرة بنحو 8100 دولار.

وأشار موقع lenta.ru، إلى أن شركة التأمين الأكبر في أوروبا Allianz، أعربت عن رأيها في 14 مارس، بأن الفقاعة في سوق بيتكوين ستنفجر عاجلا أم آجلا. وتعتقد إدارة شركة التأمين أن التكلفة الحقيقية لبيتكوين تساوي صفرا.

ومن جهته حذر بنك Goldman Sachs الاستثماري في 13 مارس، من أن تكلفة بيتكوين ستهبط في المستقبل القريب، إلى ما دون أدنى مستويات شهر فبراير، مرجحا انخفاض قيمتها لتصل إلى خمسة آلاف دولار.وكان سعر العملة الافتراضية، وصل في ديسمبر 2017، أعلى مستوى في التاريخ، إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، لكن في أوائل عام 2018 بدأت جميع العملات الافتراضية بالانخفاض بحدة، ليستقر سعر بتكوين عند مستوى ثمانية آلاف دولار.

أخبار متعلقة

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات
"بيتكوين" تصعد 10% وتتخطى 9500 دولار

"بيتكوين" تصعد 10% وتتخطى 9500 دولار
بعد حظر جوجل.. "بيتكوين" حرب الصعود والهبوط

بعد حظر جوجل.. "بيتكوين" حرب الصعود والهبوط
"بيتكوين" تهبط دون 10 آلاف دولار بسبب مخاوف احتيال

"بيتكوين" تهبط دون 10 آلاف دولار بسبب مخاوف احتيال
شاهد أول نصب لـ"بيتكوين" في العالم

شاهد أول نصب لـ"بيتكوين" في العالم

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

نجيب ساويرس يحذف تغريدته عن الأهلي بعد رد تركي آل الشيخ عليه

نجيب ساويرس يحذف تغريدته عن الأهلي بعد رد تركي آل الشيخ عليه

فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة يتمسكون بالمشاركة

المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة يتمسكون بالمشاركة

رئيس "النقل": تسيير 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة.. غدا

رئيس "النقل": تسيير 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة.. غدا

"محلية رأس البر" تُجمل شارع الأربعين بأحواض الزهور استعدادا لشم النسيم

"محلية رأس البر" تُجمل شارع الأربعين بأحواض الزهور استعدادا لشم النسيم

اختيارات الوطن

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته "مكة" قبل إعلانه الجديد

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

الأكثر قراءة

عاجل