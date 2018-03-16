فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان، اليوم، تعليقا على مقتل جنديين إسرائيليين في الضفة، إن عملية جنين "تأتي بعد 100 يوم من قرار ترامب لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا"، وفقا لوكالة "معا"، الفلسطينية.

وأضاف: "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار لن يلغي حقائق التاريخ وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".

وقتل جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، وأصيب 3 آخرون، جراء واقعة دهس قرب مستوطنة "ميفو دوتان"، القريبة من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية. وقالت إذاعة جيش قوات الاحتلال الإسرائيلية أن حالة أحد المصابين الـ3 خطيرة، فيما إصابة الاثنين الباقيين متوسطة.

وذكر موقع "0404" التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلية، المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سيارة قامت بدهس عدد من المارة قرب ميفو دوتان، مشيرًا إلى أن قوات الأمن شرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

من جهتها، باركت حركة "الجهاد الإسلامي" عملية مقتل الجنديين الإسرائيليين، بالقول إنها تأتي "لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا، وهي (العملية) رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان".

ودعت الحركة إلى "استمرار نهج المقاومة بكل أشكالها لإسقاط المؤامرة الصهيونية الأمريكية، التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية" حسب تعبير الحركة، في بيان لها.

وغرد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، اليوم، أن ما حدث هو "اعتداء ضد قوة عسكرية قامت بمهمة تأمين الطرق بالقرب من بلدة ميفو دوتان. وضبط على المخرب ونقل للمستشفى حيث يتم التحقيق معه".

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن الواقعة هي حادث سير بين سيارة فلسطينية ومركبة عسكرية تابعة للجيش بالقرب من الحاجز العسكري عند المستوطنة "مافو دوتان"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأكدت الوكالة أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت سائق السيارة الفلسطينية ويدعى علاء راتب كبها وينحدر من بلدة برطعة جنوب غرب جنين وهو مصاب بجروح طفيفة.

وأضافت "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز "مافو دوتان" إثر الواقعة، في حين نقل الجنود القتلى والمصابون على متن مروحية.