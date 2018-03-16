تسجيل الدخول

الوطن

فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان، اليوم، تعليقا على مقتل جنديين إسرائيليين في الضفة، إن عملية جنين "تأتي بعد 100 يوم من قرار ترامب لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا"، وفقا لوكالة "معا"، الفلسطينية.

وأضاف: "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار لن يلغي حقائق التاريخ وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".

وقتل جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، وأصيب 3 آخرون، جراء واقعة دهس قرب مستوطنة "ميفو دوتان"، القريبة من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية. وقالت إذاعة جيش قوات الاحتلال الإسرائيلية أن حالة أحد المصابين الـ3 خطيرة، فيما إصابة الاثنين الباقيين متوسطة.

وذكر موقع "0404" التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلية، المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سيارة قامت بدهس عدد من المارة قرب ميفو دوتان، مشيرًا إلى أن قوات الأمن شرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

من جهتها، باركت حركة "الجهاد الإسلامي" عملية مقتل الجنديين الإسرائيليين، بالقول إنها تأتي "لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا، وهي (العملية) رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان".

ودعت الحركة إلى "استمرار نهج المقاومة بكل أشكالها لإسقاط المؤامرة الصهيونية الأمريكية، التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية" حسب تعبير الحركة، في بيان لها.

وغرد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، اليوم، أن ما حدث هو "اعتداء ضد قوة عسكرية قامت بمهمة تأمين الطرق بالقرب من بلدة ميفو دوتان. وضبط على المخرب ونقل للمستشفى حيث يتم التحقيق معه".

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن الواقعة هي حادث سير بين سيارة فلسطينية ومركبة عسكرية تابعة للجيش بالقرب من الحاجز العسكري عند المستوطنة "مافو دوتان"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأكدت الوكالة أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت سائق السيارة الفلسطينية ويدعى علاء راتب كبها وينحدر من بلدة برطعة جنوب غرب جنين وهو مصاب بجروح طفيفة.

وأضافت "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز "مافو دوتان" إثر الواقعة، في حين نقل الجنود القتلى والمصابون على متن مروحية. 

أخبار متعلقة

استشهاد فلسطيني أصاب 3 جنود من جيش الاحتلال جراء عملية دهس غرب رام الله

استشهاد فلسطيني أصاب 3 جنود من جيش الاحتلال جراء عملية دهس غرب رام الله
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
جيش الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها القيام بعملية دهس

جيش الاحتلال يطلق النار على سيارة بزعم محاولتها القيام بعملية دهس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدرب على سيناريو تدخل روسي ضده في سوريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدرب على سيناريو تدخل روسي ضده في سوريا
إصابة 117 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

إصابة 117 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

نجيب ساويرس يحذف تغريدته عن الأهلي بعد رد تركي آل الشيخ عليه

نجيب ساويرس يحذف تغريدته عن الأهلي بعد رد تركي آل الشيخ عليه

فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

فصائل غزة ترحب بمقتل جنديين إسرائيليين بالضفة: لا أمن للاحتلال

المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة يتمسكون بالمشاركة

المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة يتمسكون بالمشاركة

رئيس "النقل": تسيير 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة.. غدا

رئيس "النقل": تسيير 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة.. غدا

"محلية رأس البر" تُجمل شارع الأربعين بأحواض الزهور استعدادا لشم النسيم

"محلية رأس البر" تُجمل شارع الأربعين بأحواض الزهور استعدادا لشم النسيم

اختيارات الوطن

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته "مكة" قبل إعلانه الجديد

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

الأكثر قراءة

عاجل