نجيب ساويرس يحذف تغريدته عن الأهلي بعد رد تركي آل الشيخ عليه

حذف رجل الأعمال نجيب ساويرس، تغريدته عن النادي الأهلي، من حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي ألمح فيها لسخريته من دعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية للنادي الأهلي في الوقت الحالي.

ورد ساويرس، في وقت سابق، على أحد مدوني "تويتر" الذي سأله قائلا: "لما شاركت الأهلي في احتفال محمد طاهر، قالوا الِأهلي اتباع، ما رأيك الآن؟"، ليرد ساخرا من تدخلات تركي آل الشيخ في النادي الأهلي قائلا: "اتباع بالريال".

التقط تركي آل الشيخ تغريدة الملياردير المصري، وعلق: "الأهلي لا يقدر بثمن، وحاول تبعد عن الموبايل وانت مش مركز.. فاهمني طبعا".

وعاد ساويرس مرة أخرى ليوضح: "الأهلي بالفعل لا يقدر بثمن ولم يباع لما أنا زورته لم يباع عندما زورته أنت.. أنا أرد فقط على ما قالوه وقتها هذا هو المقصود لأنهم أشاعوا ذلك عن زيارتي، وستجد من يشيع المثل بعد زيارتك وأي مساعدة للنادي مقبولة، ومقدرة كأهلاوي صميم، وأنا مركز ولم أقصد أي إساءة".