سفير مصر في تشاد: إقبال المصريين على لجان الاقتراع للتصويت غير متوقع

قال أدهم نجيب، سفير مصر في تشاد، إنه منبهر بسير العملية الانتخابية في تشاد، مشيرا إلى أن المواطنين نزلوا للتصويت في الانتخابات رغم ارتفاع درجة الحرارة، ورغم أن الجمعة يوم عمل في تشاد.

وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لم يتوقع هذا الإقبال من الجالية المصرية على لجان التصويت، رغم أن الجالية الموجودة في تشاد قليلة مقارنة بباقي الدول، موضحا أن معظم المصريين موجودين خارج العاصمة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.