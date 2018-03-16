"القبائل العربية": ليس لنا مرشح سوى السيسي حتى يستكمل إنجازاته

قال الشيخ خميس العجرمي، الأمين العام للقبائل العربية والمستشار العام لاتحاد القبائل، إن القبائل العربية عانت كثيرًا وستظل مساندة للقوات المسلحة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعرف القبائل العربية جيدًا، ولا أحد يزايد على وطنية القبائل العربية.

وأضاف العجرمي، خلال حواره في برنامج "حكاية وطن"، مع الإعلامي حاتم نعمان، على قناة "الصحة والجمال"، أن القبائل العربية أعطت للسيسي وعدًا بأنها ستكون خلفه وتنفذ وعدها، مؤكدًا أن القبائل العربية تحرس الحدود الأربعة للدولة المصرية.

وتابع: "نحن مع قرارات ومؤسسات الدولة ومع الجيش والشرطة والرئيس السيسي، ولا مرشح لنا إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يستكمل إنجازاته".