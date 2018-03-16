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الوطن

تعرف على مواعيد عرض "الشارع اللي ورانا" على CBC

منذ 15 دقيقة
كتب: الهام زيدان
تعرف على مواعيد عرض "الشارع اللي ورانا" على CBC

نسرين أمين

تبدأ شبكة قنوات CBC عرض أولى حلقات مسلسل "الشارع اللي ورانا"، يوم غدٍ السبت، في تمام السابعة مساءً على القناة العامة، والعاشرة مساءً على سي بي سي دراما.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعى نادية، وهي في العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها، ويطاردها حلم تظهر فيه يوميًا وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.

الشارع اللي ورانا بطولة الفنانة درة ولبلبة وفاروق الفيشاوي وشيرين وأحمد حاتم ونسرين إمام ونهى عابدين، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدي الهواري.

ويعرض المسلسل على CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام السابعة مساءً.

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