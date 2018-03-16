سفير مصر في اليابان: لا شكاوى في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بالخارج بدأ في اليابان، لأن الساعة الآن السادسة صباحا بتوقيت اليابان، مشيرا إلى أن اليوم الأول كان على ما يرام، والسفارة كانت على أتم استعداد.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لجنة التصويت فتحت في التاسعة صباحا وفقا للتعليمات، وتوافد عشرات المصريين على مقر اللجنة، رغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل رسمي في اليابان.

وتابع سفير مصر باليابان، أنه لم يكن هناك أي مشاكل في اليوم الأول من الانتخابات، موضحا أن اليابان من الدول التي يوجد بها عدد قليل من الأجانب، مشيرا إلى أن معظم المصريين الموجودين من الشباب الدارسين بالجامعات، والعاملين في شركات القطاع الخاص.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.