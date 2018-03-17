بالفيديو| إبراهيم عيسى: الهلباوي ترك الأزهر و"الوقائع" بسبب سعد زغلول

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن إبراهيم الهلباوي، درس 4 سنوات في الأزهر وتعرف على جمال الدين الأفغاني، الذي كان يرغب في الثورة على الاستعمار.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حوش عيسى"، الذي يُذاع عبر فضائية "ON E"، أنه عمل في صحيفة الوقائع المصرية، لكنه تركها بسبب حصوله على راتب شهري قدره 5 جنيه، بينما كان يحصل سعد زغلول على 8 جنيهات، بينما كان يحصل عبد الكريم سلمان 10 جنيهات.

وتابع: "عاد الهلباوي إلى قريته دون أن يحصل على الإجازة العالمية من الأزهر، دون أن يكون له عمله الخاص أو إرث، فبدأ في تجارة القطن، واكتشف أن سوق القطن احتكار واضح للأجانب، فعاد للعمل بالصحافة".

وأردف: "هاجم رياض باشا في جريدة التجارة، فأحضره الأخير مقيدًا، فقامت الثورة العربية وفشلت إلا أنها أطاحت برياض باشا، فنجا الهلباوي من الاعتقال".

وأوضح مقدم برنامج "حوش عيسى"، أنه تم تعيين الهلباوي رئيسًا لسكرتير رئيس مجلس النواب، ثم صار رئيسًا لقطاع كتاب مجلس النواب، ثم أصبح سكرتيرًا لحسين كامل الذي أصبح سلطان مصر بعد ذلك براتب 40 جنيها، ثم تعرض للفصل من عمله.

وأشار عيسى، إلى أنه خلال مشاهدة مرافعة محاميه الخاص في قضية فصله عن عمله، لم يُعجب بأدائه، وقرر أن يشتغل محاميًا حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.