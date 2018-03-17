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الوطن

نبيلة مكرم: "حادث الاعتداء على مريم ليس عنصريا.. كانت مشاجرة"

اليوم AM 12:34
كتب: خالد الأسمر
نبيلة مكرم: "حادث الاعتداء على مريم ليس عنصريا.. كانت مشاجرة"

نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الجريمة التي لقت على إثرها الطالبة مريم وفاتها في لندن، لم تكن بسبب العنصرية، ولكنها كانت مشاجرة بين مجموعة من الفتيات وبين مريم، ويبدوا أنه كانت هناك مشكلة بينهم.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فور علمها بالحادث طالبت مساعد الوزير بالتوجه إلى لندن، لمتابعة سير التحقيقات في هذا الأمر، ولا يزال موجودا هناك للمتابعة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الدولة تقف خلف مواطنيها بالخارج وتنتفض لهم، واتضح هذا جليا في العديد من المواقف.

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