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الوطن

تامر حسني يحاور إحدى نزيلات دار للمسنين.. والأخيرة: "دور لي على عريس"

منذ 27 دقيقة
كتب: شريف سليمان
تامر حسني يحاور إحدى نزيلات دار للمسنين.. والأخيرة: "دور لي على عريس"

الإعلامي تامر حسني

زار الإعلامي عمرو الليثي والفنان تامر حسني، دارًا للمسنين، وذلك خلال تقديم الليثي برنامج "واحد من الناس"، الذي يُذاع عبر فضائية "الحياة". 

وحاور تامر حسني، السيدة سُعاد إحدى نزيلات دار للمسنين، وقالت الأخيرة: "كنت قاعدة مع أسرة كبيرة، لكن الست الكبيرة توفت، وولادها مشوني من الشقة، وابني اتجوز". 

وأضافت مازحةً: "أنا مش متجوزة، دور لي على عريس". 

وتابعت: "لم يكن لي أب أو أخ أو أهل، وكنت أعيش مع أسرة أعرفها، قبل أن أغادر البيت، وكلهم الآن يسألون عن أحوالي ويتابعونني بصفة منتظمة".

وأردفت: "نفسي في عمرة، وبصلي وبحلم بيها".

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