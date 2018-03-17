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الوطن

عيسى: الإنجليز أسسوا محكمة في المنوفية لمعاقبة المعتدين على جنودهم

اليوم AM 02:07
كتب: شريف سليمان
عيسى: الإنجليز أسسوا محكمة في المنوفية لمعاقبة المعتدين على جنودهم

إبراهيم عيسى

قال إبراهيم عيسى، إن إبراهيم الهلباوي، أول نقيب للمحامين المصريين، كان ينوي الدفاع عن الفلاحين المصريين المتهمين في حادثة دنشواي، إلا إنه تحول للدفاع عن الحكومة، التي كانت تدعم الجنود الإنجليز الذين قُتلوا في الحادث.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حوش عيسى"، الذي يُذاع عبر فضائية "on e": "الهلباوي تزلف للاحتلال في مرافعته، فالطموح والسلطة كانا واضحين من خلال المرافعة التي ألقاها في المحاكمة". 

وتابع: "قدم مبررات واهية لدفاعه عن جنود الاحتلال، فقال إنه سعى إلى تخفيف العقوبة على المتهمين من الإعدام للحبس 10 سنوات، كما قال إنه كان يرغب في منع الإنجليز من تضخيم الحادث، لكن كل المبررات التي قدمها تهاوت أمام مرافعته التي ألقاها في المحكمة التي أُسست خصيصًا في المنوفية، لمحاكمة المصريين المتهمين بالاعتداء على الجنود الإنجليز".

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