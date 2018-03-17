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الوطن

"الفلاحين" تنظم مؤتمرا لتأييد السيسي في المنيا

اليوم AM 03:53
كتب: اسلام فهمي
"الفلاحين" تنظم مؤتمرا لتأييد السيسي في المنيا

جانب من المؤتمر

أشاد محمد سالم أبو إسرافيل أمين مساعد الفلاحين، بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" في المنيا، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مجال الزراعة والاهتمام بالفلاحين، وقال إنه شاهد على تلك الإنجازات، ومنها مشاريع استصلاح الأراضي والمزارع السمكية، والصوب الزراعية، مطالبًا الجميع بالخروج للتصويت واختيار السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها، منوهًا بدور الفلاحين وأهميته في مصر فهم عصب الدولة، ويقع عليهم العبء الأكبر لما تمثله الزراعة بالنسبة للمصريين مطالبًا الفلاحين، بالوقوف بجانب نصيرهم القائد عبد الفتاح السيسي.

وكانت أمانة الفلاحين بحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمحافظة المنيا برئاسة العمدة محمد هندي أمين الفلاحين، نظمت مؤتمرًا لدعم السيسي، والدكتور زين الأطناوي، أمين الحملة بالمحافظة ومنسق قطاع شمال الصعيد، ووليد عبد القوى أمين التنظيم، وأحمد أبو الليل منسق جمعية من أجل مصر، والمئات من القبائل العربية والفلاحين ورجال العمل السياسي والشعبي والتنفيذي، وذلك بمزرعة على طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي.

وشدد زين الأطناوي، على أهمية ودور القبائل العربية ووقوفهم خلف الجيش، والدولة المصرية وقائدها وزعيمها مطالبًا جموع المواطنين بالخروج والنزول أيام الانتخابات لنثبت للعالم أجمع أن مصر تساند زعيمها ورئيسها من أجل الاستقرار والأمن والأمان، والسير إلى الطريق السليم طريق التنمية والرخاء.

 

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