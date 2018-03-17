تصويت المصريين بميانمار وإندونيسيا في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

فتحت اللجان الانتخابية في المقار الدبلوماسية، والقنصلية، في كل من ميانمار وإندونيسيا في الساعات الأولى لصباح اليوم، أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين خلال اليوم الثاني في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.