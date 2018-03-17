نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال كبير من المصريين بالخارج على التصويت

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك إقبال كبير من المصريين في الخارج على القنصليات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الطوابير الحاشدة أمام القنصليات هي أكبر رد على كل من زعم أن المصريين في الخارج لن يشاركوا في الانتخابات.

وفي سياق متصل، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن سفارات مصر في الكويت، ودبي، وأبوظبي، وجدة، هي أكثر اللجان من حيث الإقبال والتصويت، خلال اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية للمصريين المقيمين في الخارج.

قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن السفارات المصرية تتابع العملية الانتخابية على مدار اليوم، موضحًا أن ما يصل من صور وفيديوهات وتقارير يوضح أن هناك مشاركة كبيرة من جانب الجاليات المصرية.

وإلى أبرز أحداث الانتخابات اليوم:

فتح لجان التصويت بالسفارة المصرية في نيوزيلندا لليوم الثاني

سفيرة مصر بالبحرين: لم نتلق أي شكوى في اليوم الأول من الانتخابات

سفير مصر بلندن: "المصريين خدوا إجازات مخصوص للتصويت في الانتخابات"

سفير مصر بالأردن: المرأة ظهرت بشكل واضح في اليوم الأول من الانتخابات

سفير مصر في جنوب إفريقيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور مشاهير لم تمنعهم الغربة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

برلماني: المصريون ردوا الجميل لمصر بالمشاركة المكثفة في الانتخابات

محمد الجمل: أتوقع تزايد أعداد المشاركين في الانتخابات مع مرور الوقت

إغلاق التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالكويت وسط إقبال كثيف

ناصر حمدي: "طابور الانتخابات كان حوالي كيلو متر.. والستات بيزغردوا"

بالفيديو "قالوا إيه" تهز سفارة مصر بإنجلترا في أول أيام الانتخابات

"السكة الحديد للخدمات" تمنح العاملين ساعة للمشاركة في الانتخابات

"الخارجية": حالة فرح للمصريين بالخارج لمشاركتهم في الانتخابات

"خارجية النواب": نتوقع أن يشارك 30 مليون مواطن في الانتخابات الرئاسية

"الأعلى للإعلام": لا توجد مخالفات حتى الآن في تغطية الانتخابات بالخارج

وزيرة الهجرة: إقبال كبير من المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات

قنصل مصر بالسودان يشكر أبناء الجالية لمشاركتهم المشرفة في الانتخابات

رئيس الجالية بإيرلندا: توافد كبير من النساء على الانتخابات

سفير مصر بفرنسا: إقبال كبير من أبناء الجالية على التصويت في الانتخابات

تكدس أمام السفارة المصرية بالسودان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

بالصور تصويت المصريين بالخارج في المجر في الانتخابات الرئاسية

"الملا" يحث عمال شركات البترول بالخارج على المشاركة في الانتخابات

بالصور "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات

عاجل المصريون يبدأون التصويت في الانتخابات بواشنطن ونيويورك

هاني عازر يدلي بصوته في الانتخابات ببرلين

بالصور طوابير أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بفرنسا

بدء عملية تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك في الانتخابات الرئاسية

"الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات الرئاسة

«الوطنية»: الكويت والإمارات والسعودية الأكثر إقبالاً و«لوزا»: لا معوقات لتصويت المصريين فى قطر وتركيا

الوطنية للانتخابات: لا يمكن حصر من لهم حق التصويت بالخارج لهذه الأسباب

متحدث "الوطنية للانتخابات": لم تردنا أي شكاوى حتى الآن منذ بدء التصويت

حملة موسى: التصويت بالخارج مٌنظم وإقبال المصريين مٌشرف

بالصور والفيديو هكذا استقبل المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية

تعرف على تفاصيل "الصمت الانتخابي" أثناء "تصويت الخارج" لـ"الرئاسية"

"الأعلى للإعلام": نتابع التغطية الإعلامية للانتخابات بالخارج لحظيا