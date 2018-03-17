بدء تصويت المصريين بأفغانستان وباكستان في الانتخابات الرئاسية

بدأت اللجان الانتخابية في البعثة الدبلوماسية والقنصلية، في أفغانستان وباكستان، فتح أبوابها في اليوم الثاني لانتخابات المصريين في الخارج.

فتحت اللجان أبوابها التاسعة صباحًا بتوقيت البلدين المحلي، وسط توقعات باستقبال أعداد كبيرة من الناخبين، خاصة وأن اليوم وغدًا عطلة نهاية الأسبوع في هذه الدول.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.