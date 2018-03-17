3 وزراء يشاركون اليوم في الاحتفال بالذكرى الـ29 لعودة طابا لمصر

تنطلق اليوم احتفالية كبرى بمدينة طابا احتفالا بالذكرى الـ29 لعودتها مرة أخرى للأراضي المصرية، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة طابا ونواب البرلمان بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وتبدأ الاحتفالات بأداء تحية العلم بمنطقة ساحة العلم بمدينة طابا وعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني، وإيقاد شعلة النصر في أعلى نقطة بطابا بالإضافة إلى العروض الفنية والرياضية.

ومن الجدير بالذكر أن مساحة مدينة طابا لا تتعدى كيلو متر مربع واحد أي حوالي 58.8 فدان ولكن على الرغم من صغر مساحتها إلا أنها ذات أهمية استراتيجية وسياحية كبيرة، لذا كانت مطمع لكثير من الدول حيث تتميز بالسياحة الأثرية والغوص ويوجد بها قلعة صلاح الدين التي تقع علي جزيرة فرعون الموجودة على رأس خليج العقبة وتبعد عن ميناء العقبة الأردني حوالي 12 كيلو متر وتبعد عن الساحل الشرقي بسيناء بحوالي 250 مترا ويحدها جنوبا قرية طابا المصرية وتبعد عن مدينة نويبع الي الجنوب بحوالي 65 كيلو متر تقريبا وتمتاز هذه الجزيرة بأن أرضها صخرية يصعب الحفر فيها وكذلك يصعب العيش علي هذه الجزيرة دون استعدادات مسبقة.

كما توجد بها "محمية طابا" وتقع في المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة طابا حيث تبلغ مساحتها حوالي 3590 كم2 وتضم محمية طابا تراكيب جيولوجية وكهوف وممرات جبلية متعددة .