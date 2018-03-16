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الوطن

محافظ جنوب سيناء: تخصيص 26 فدان لإقامة منطقة حرة في نويبع

منذ 10 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
محافظ جنوب سيناء: تخصيص 26 فدان لإقامة منطقة حرة في نويبع

وضع حجر الأساس

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بمدينة نويبع، عبارة عن منظومة تعاون مع بعض الدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 500 ألف م2، أي ما يعادل 26 فدان، لإقامة منطقة حرة بمدينة نويبع.

وأكد أنه تم إنهاء كافة الإجراءات للبدء في المشروع عقب توقيع رئيس مجلس الوزراء بالتخصيص مما سيجعل مدينة نويبع مدينة تجارية استثمارية علي أعلي مستوي.

جاء ذلك خلال وضع وزير النقل لحجر الأساس، لإقامة محطة متعددة الأغراض بمدينة نويبع، بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، واللواء صبري الوزيرى رئيس مدينة نويبع، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

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