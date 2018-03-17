عاجل| فتح لجان التصويت في سلطنة عمان لليوم الثاني

بدأت اللجان الانتخابية في البعثة الدبلوماسية والقنصلية، في سلطنة عمان، فتح أبوابها في اليوم الثاني لانتخابات المصريين في الخارج.

وفتحت اللجان أبوابها التاسعة صباحًا بتوقيت سلطنة عمان وسط توقعات باستقبال أعداد كبيرة من الناخبين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.