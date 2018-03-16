عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان

بدأت مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمقار الدبلوماسية والقنصلية في سلطنة عمان في فتح أبوابها للناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.