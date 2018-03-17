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الوطن

"صحة السويس" تهنئ الأم المثالية لمتحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية

اليوم AM 09:11
كتب: محمد مقلد
"صحة السويس" تهنئ الأم المثالية لمتحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية

الدكتورة عزيزة عبد الستار

هنأ الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس والعلاقات العامة وجميع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، الدكتورة عزيزة عبدالستار استشاري طب الأسنان ومدير مستشفى السويس العام سابقا، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2017/2018 حيث حصدت لقب "الأم المثالية لمتحدي الإعاقة".

وأكدت المديرية في بيان عنها، أن الدكتورة عزيزة، أثبتت على مدار حياتها أنها قادرة على تحد الصعاب ووصولها لمدير العيادات الخارجية ثم وكيلاً للمستشفى العام ثم مديرا لها وعلى المستوى الشخصي والعائلي وتميزها في مجال العمل الاجتماعي والإنساني والخيري على مدار أكثر من 30 عاما.

 

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