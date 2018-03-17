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الوطن

ضبط سيدة تدير 3 قنوات فضائية دون ترخيص في الهرم

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط سيدة تدير 3 قنوات فضائية دون ترخيص في الهرم

صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إحدى السيدات، لإنشائها وإدارتها لثلاثة قنوات فضائية بدون ترخيص خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون.

وكانت وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "شيماء ر." بإنشاء وإدارة 3 قنوات فضائية، خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، والكائن مقرهم الهرم بالجيزة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية باستهداف مقر القنوات، تم القبض على مديرة ورئيسة مجلس إدارة القنوات الفضائية، والتي أفادت بعدم وجود أية تراخيص.

بإجراء الفحص والتفتيش فى حضورها تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى إدارة تلك القنوات، وبعض الأعمال الفنية التى يتم بثها عبر القناة، بالمخالفة للقوانين التى تنظم الاتصالات، وبث المصنفات الفنية داخل البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق. 

 

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