رئيس جامعة المنوفية يشارك في ملتقى تبادل عروض تدريب الطلاب

يشارك الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في أعمال ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية في دورته الرابعة والعشرين والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري وتستضيفه جامعة الزقازيق.

وصرح رئيس الجامعة بأن هذا الملتقى يهدف إلى توفير فرص تدريب لطلاب الجامعات العربية، وتدريبهم في المجال الملائـم لدراساتهم طبقا للقواعد التي تضعها الجامعات.

وأضاف الخولي أن الملتقى يضم حلقات نقاشية حول المجالات التي يمكن تدريب طلاب الجامعات العربية بها واحتياجات كل جامعة لاستعراض عروض التدريب بين ممثلي الجامعات العربية المشاركين.