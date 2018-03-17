مميش: مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة يحولان مصر لمركز هام للتجارة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة ستتحول مصر لمركزا هام في التجارة العالمية بهما، وجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "مميش" خلال كلمته أمام السيسي أثناء تفقده لعدد من المشروعات شرق بورسعيد أن مصر بدأت في مشروع التنمية في منطقة قناة السويس للإستفادة القصوى من قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي وليس مجرد مجرى ملاحي.

وتابع "مميش" أن إنشاء ميناء محوري شريق بورسعيد مهم للغاية وأن ميناء شرق بورسعيد يزيد من دخل العملة الصعبة للدخل القومي المصري، علاوة على منافسة الموانئ المصرية لموانئ البحر الأحمر في المنطقة.

واستكمل "مميش" أن تنمية المنطقة له بعد استراتيجي رئيسي من أجل تنمية سيناء وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى انه جاري تجويل ميناء شرق بورسعيد لميناء محوري.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومبني المنطقة الصناعية الإدارية والاستزراعي السمكي للوقوف على معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، من بينها أنفاق السيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، لربط شرق سيناء بالوادي وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.