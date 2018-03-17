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الوطن

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بطابا

منذ 24 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بطابا

افتتاح دار المناسبات

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن مدينة طابا تشهد تطورا كبيرا وتنمية في كافة المجالات، وقال "أنا هنا اليوم في ذكرى تحرير طابا لتلبية اي طلبات" وسأل الوزير مشايخ قبيلة الأحيوات عن مطالبهم فأجبوه "أنهم يريدون مجلس قروي للقرية البدوية النموذجية بطابا" وعلق الوزير أنه سيدرس الطلب تمهيدا لتنفيذه.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دار مناسبات القرية البدوية يرافقه وزارء التنمية المحلية والأوقاف ووزير مجلس النواب، ومشايخ وعقلاء البدو، وتفقدوا المكتبة المقامة على مساحة 150 جنيها.

يذكر أن جهاز تعمير سيناء ينفذ مشروع دار المناسبات بالقرية البدوية على مساحة 250 مترا وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تفقد الوزراء على هامش احتفالات أعياد طابا مكتبة القرية على مساحة 150 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

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