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الوطن

حفتر يبحث مع وزير خارجية الإمارات الانفلات الأمني في ليبيا

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
حفتر يبحث مع وزير خارجية الإمارات الانفلات الأمني في ليبيا

حفتر

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الإمارتي الشيخ عبد الله بن زايد، لبحث آخر المستجدات ميدانيا على الساحة الليبية، وآليات التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف لحل الانفلات الأمني والصدامات المسلحة داخل ليبيا، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان بحضور عددا من القيادات الأردنية ومسؤولين أمريكيين وبريطانيين رفيعي المستوى، آليات ضمان توريد الأمريكيين الأسلحة للجيش الليبي لتصفية الإرهابيين.

وجاء اللقاء في أثناء زيارة الشيخ عبدالله إلى الأردن الأسبوع الماضي، وهي الزيارة التي التقى بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونقلتها وسائل الإعلام المختلفة.

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