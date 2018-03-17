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الوطن

نشرة أخبار الانتخابات: إعلان كشوف توزيع القضاة.. وإقبال في سيدني

منذ 15 دقيقة
كتب: سمر صالح
نشرة أخبار الانتخابات: إعلان كشوف توزيع القضاة.. وإقبال في سيدني

صورة أرشيفية

تنشر "الوطن" نشرة أخبار الانتخابات، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كشوف توزيع القضاة المشرفين على لجان المتابعة بالمحافظات، واللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية في الداخل، والمقرر إجرائها أيام 26، 27، 28 مارس الجاري.

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