نشرة أخبار الانتخابات: إعلان كشوف توزيع القضاة.. وإقبال في سيدني

تنشر "الوطن" نشرة أخبار الانتخابات، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كشوف توزيع القضاة المشرفين على لجان المتابعة بالمحافظات، واللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية في الداخل، والمقرر إجرائها أيام 26، 27، 28 مارس الجاري.

بالصور إقبال كثيف للمصريين على القنصلية في سيدني للإدلاء بأصواتهم

عاجل "الوطنية للانتخابات" تعلن كشوف توزيع القضاة على اللجان

"المصريين الأحرار" يشيد بجهود سفارة مصرية في جدة لتسهيل عملية التصويت

نائبة: مشاركة المصريين في الكويت بكثافة فخر ورسالة تؤكد حبهم لوطنهم

"نقابة علماء مصر" تعلن تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

بالفيديو المصريون يحولون السفارات إلى ساحات احتفال: رقص وتحطيب

المتحدث باسم حملة موسى: إضافة 3 أيام لـ"الصمت الانتخابي" أحدث ارتباكا

سفير مصر بألمانيا يرحب بالناخبين.. وزوجته تدعو المواطنين للتصويت: واجب