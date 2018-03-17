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الوطن

إصابة سائق توك توك بطعنة في الصدر للخلاف على أجرة الركوب

منذ 17 دقيقة
كتب: صالح رمضان
إصابة سائق توك توك بطعنة في الصدر للخلاف على أجرة الركوب

صورة أرشيفية

أصيب سائق توك توك بطعنة نافذة أسفل الصدر، اليوم بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين بالدقهلية، ووجه والده الاتهام إلى قهوجي بالقرية بأنه طعنه للخلاف على أجرة الركوب.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى تمي الأمديد بوصول محمود ممدوح حسن، 25 سنة، سائق توك توك، ومقيم قرية الحصاينة مصابا بجرح نافذ أسفل الصدر ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد أحمد فريد عبدالمعطي، رئيس المباحث، وبسؤال  ممدوح حسن، 57 سنة سائق والد المصاب في محضر الشرطة، اتهم "محمود ج. ع"، وشهرته البرص، 31 سنة، قهوجي، بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث إصابته لخلافهما على أجرة التوصيل بالتوك توك.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبسؤاله، اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة  وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.

تم التحفظ على الأداة المستخدمة على ذمة تصرفات النيابة العامة، وجاري موالاة الاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 49974/2018 جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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