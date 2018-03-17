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الوطن

"ميناء دمياط": الحركة الملاحية منتظمة والأحوال الجوية طبيعية ومستقرة

منذ 7 دقيقة
كتب: عمر نور الدين
"ميناء دمياط": الحركة الملاحية منتظمة والأحوال الجوية طبيعية ومستقرة

ميناء دمياط صورة أرشيفية

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بموانئ الهيئة وأن مركز عمليات الهيئة الرئيسي يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

وأضاف الشيطي لـ"الوطن"، أن ميناء دمياط استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى11  سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

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