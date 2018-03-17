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الوطن

الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

منذ 4 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

الهيئة القومية للأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن حاجتها لشغل وظائف للمهندسين، كالتالي:

- 20 مهندسًا "تصميم إنشائي ومدني ثالث".

-12 مهندسًا "تنفيذ ثالث".

-11 مهندسًا "تصميم معماري ثالث".

- 9 مهندسين "تخطيط فني ثالث".

- 8 مهندسين "إشارات واتصالات".

- 12 مهندسًا "كهرباء ثالث".

- 4 مهندسين "كهرباء نظم تحكم ثالث".

-19 مهندسًت "ميكانيكا ثالث".

- 3 مهندسين "مراقبة جودة ثالث".

- 5 مهندسين "كهرباء حاسبات ثالث".

وتقدم الطلبات باليد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال الفترة من 17 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل بمقر الهيئة بميدان رمسيس.

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