الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

الهيئة القومية للأنفاق
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن حاجتها لشغل وظائف للمهندسين، كالتالي:
- 20 مهندسًا "تصميم إنشائي ومدني ثالث".
-12 مهندسًا "تنفيذ ثالث".
-11 مهندسًا "تصميم معماري ثالث".
- 9 مهندسين "تخطيط فني ثالث".
- 8 مهندسين "إشارات واتصالات".
- 12 مهندسًا "كهرباء ثالث".
- 4 مهندسين "كهرباء نظم تحكم ثالث".
-19 مهندسًت "ميكانيكا ثالث".
- 3 مهندسين "مراقبة جودة ثالث".
- 5 مهندسين "كهرباء حاسبات ثالث".
وتقدم الطلبات باليد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال الفترة من 17 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل بمقر الهيئة بميدان رمسيس.