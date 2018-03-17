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الوطن

الانتهاء من تجهيز 59 مقرا انتخابيا لاستقبال 277 ألف ناخب بديرب نجم

منذ 5 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
الانتهاء من تجهيز 59 مقرا انتخابيا لاستقبال 277 ألف ناخب بديرب نجم

ارشيفية

أعلن اللواء حاتم السبع، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية شهر مارس الجاري.

وأوضح أن عدد الناخبين بمركز ديرب يبلغ عددهم 277 ألف و195 ناخب وعدد المقار الانتخابية 59 مقر انتخابي موزعين كالآتي 5  مقرات انتخابية بمدينة ديرب نجم و11 مقر انتخابي بالوحدة المحلية بصفط زريق و13 مقر انتخابي بالوحدة المحلية بصافور و11 مقر انتخابي بالوحدة المحلية بقرموط صهبرة و8 مقراتاإنتخابية بالوحدة المحلية بالعصايد و7 مقرات انتخابية بالوحدة المحلية بجميزة بني عمرو و3 مقرات انتخابية بالوحدة المحلية ببهنيا ومقر واحد انتخابي بالوحدة المحلية بدبيج وذلك بإجمالي 59 مقرا انتخابيا بمركز ومدينة ديرب نجم.

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