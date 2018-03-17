وزيرة الهجرة: الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج ستفوق انتخابات 2014

قالت نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن غرفة عمليات متابعة سير انتخابات المصريين في الخارج تعمل من الساعة الثامنة صباحا؛ للتواصل مع المصريين بالخارج ورصد المشاكل والاسفسارات.

وأضافت مكرم، خلال لقاء حصري على فضائية "ten"، أنه جرى إرسال حافلات للمصريين المقيمين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لنقلهم لمقر الانتخاب، متابعة: "نتوقع أن الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، ستفوق انتخابات 2014 من حيث الإعداد المشاركة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي غدا، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.