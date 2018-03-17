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الوطن

مؤلف"نسر الصعيد": اخترت عنوان المسلسل ليصبح علامة مميزة تجذب المشاهد

منذ 4 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مؤلف"نسر الصعيد": اخترت عنوان المسلسل ليصبح علامة مميزة تجذب المشاهد

محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "نسر الصعيد"، الذي سيخوض به الدراما الرمضانية المقبلة.

وقال محمد عبد المعطى لـ"الوطن"، اخترت عنوان المسلسل ليصبح علامة مميزة تجذب المشاهد، ويكون بمثابة "براند" تظل عالقة بأذهان الجمهور، وقد اعتمد المسلسل بشكل كبير على الوجوه الشابة مثل عائشة بن أحمد، ومحمد عز، ومحمد حاتم.

وأضاف، بالإضافة إلى انضمام أجيال لديها خبرات واسعة فى المجال مثل سيد رجب، ووفاء عامر، وصبري عبدالمنعم وعايدة رياض، فاختلاف الأجيال يصنع خليطا كبيرا من الخبرات وثقل الثقافات، وهو ما ينعكس بالطبع على العمل.

ويجسد رمضان شخصية ضابط صعيدي في قنا يدعى "زين صالح القناوى"، يحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة في كل شيء، وتنشأ بينه وبين "درة" علاقة حب، ثم تتصاعد أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.

 

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