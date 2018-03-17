تسجيل الدخول

الوطن

بريطانيا تستعرض بغواصة نووية قرب الأراضي الروسي

منذ 14 دقيقة
كتب: الوطن
بريطانيا تستعرض بغواصة نووية قرب الأراضي الروسي

صورة أرشيفية

في خطوة تهدف لاستعراض القوة أمام روسيا، أرسلت بريطانيا غواصة نووية إلى المحيط المتجمد الشمالي وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وحسب شريط فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، السبت، فقد ظهرت الغواصة "إتش إم إس ترينشانت"، وهي تتصاعد شيئا فشيئا من تحت طبقة الجليد السميك الذي يغطي المحيط.

وبعد ذلك راح طاقم الغواصة يزيل الجليد من على سطحها، فيما يظهر آخرون وهم يمدون سلاسل فوق الجليد.

 ونشرت الفيديو البحرية الملكية البريطانية على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت، الجمعة، عن إرسال لندن للغواصة في خطوة تأتي في ظل توتر العلاقات مع روسيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا مطلع مارس.

ولحقت الغواصة البريطانية بقطعتين بحريتين أميركيتين، لتنفيذ تمرين عسكري يشمل تطوير القدرات القتالية أثناء الحروب، في المياه شديدة البرودة.

والغواصة البريطانية مزودة بصواريخ كروز "توماهوك" وطوربيدات "سبيرفيش" للأهداف البحرية، وتدار عن طريق مفاعلات نووية من نوع "رولز رويس".

وقال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون تعليقا على نشر الغواصة: "المحيط المتجمد الشمالي هو واحد من أقسى البيئات وأكثرها تحديا".

وأضاف وليامسون :" إن قدرة غواصاتنا على العمل بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين هنا يظهر أن البحرية الملكية دائما على استعداد للدفاع عن دولتنا في أي مكان في العالم في وجه أي تهديدات، بصرف النظر عن الظروف".

والتمرين كان مخططا له منذ فترة، لكن تنفيذه في هذا التوقيت يحمل دلالات كبيرة، في أعقاب قضية تسميم سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب في سالزبري جنوب غربي إنجلترا، تقول السلطات البريطانية إنه من صنع روسي.

أخبار متعلقة

سفير بريطانيا في موسكو: سنستمر في الدفاع عن أنفسنا وحلفائنا

سفير بريطانيا في موسكو: سنستمر في الدفاع عن أنفسنا وحلفائنا
الخارجية الروسية: موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

الخارجية الروسية: موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
عاجل| روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

عاجل| روسيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
سفير مصر بلندن: مشاركة المصريين في بريطانيا رسالة لوسائل الإعلام

سفير مصر بلندن: مشاركة المصريين في بريطانيا رسالة لوسائل الإعلام

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

أمسية شعرية بـ"دير مواس" ضمن مؤتمر وسط الصعيد

أمسية شعرية بـ"دير مواس" ضمن مؤتمر وسط الصعيد

"الري" تبحث تنفيذ مشروع نقل "مياه مصرف المحسمة"

"الري" تبحث تنفيذ مشروع نقل "مياه مصرف المحسمة"

بالصور| مصريون يشاركون في "العرس الانتخابي" بتركيا

بالصور| مصريون يشاركون في "العرس الانتخابي" بتركيا

الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

الهيئة القومية للأنفاق تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

الانتهاء من تجهيز 59 مقرا انتخابيا لاستقبال 277 ألف ناخب بديرب نجم

الانتهاء من تجهيز 59 مقرا انتخابيا لاستقبال 277 ألف ناخب بديرب نجم

اختيارات الوطن

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

الأكثر قراءة

عاجل