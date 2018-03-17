بريطانيا تستعرض بغواصة نووية قرب الأراضي الروسي

في خطوة تهدف لاستعراض القوة أمام روسيا، أرسلت بريطانيا غواصة نووية إلى المحيط المتجمد الشمالي وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وحسب شريط فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، السبت، فقد ظهرت الغواصة "إتش إم إس ترينشانت"، وهي تتصاعد شيئا فشيئا من تحت طبقة الجليد السميك الذي يغطي المحيط.

وبعد ذلك راح طاقم الغواصة يزيل الجليد من على سطحها، فيما يظهر آخرون وهم يمدون سلاسل فوق الجليد.

ونشرت الفيديو البحرية الملكية البريطانية على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت، الجمعة، عن إرسال لندن للغواصة في خطوة تأتي في ظل توتر العلاقات مع روسيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا مطلع مارس.

ولحقت الغواصة البريطانية بقطعتين بحريتين أميركيتين، لتنفيذ تمرين عسكري يشمل تطوير القدرات القتالية أثناء الحروب، في المياه شديدة البرودة.

والغواصة البريطانية مزودة بصواريخ كروز "توماهوك" وطوربيدات "سبيرفيش" للأهداف البحرية، وتدار عن طريق مفاعلات نووية من نوع "رولز رويس".

وقال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون تعليقا على نشر الغواصة: "المحيط المتجمد الشمالي هو واحد من أقسى البيئات وأكثرها تحديا".

وأضاف وليامسون :" إن قدرة غواصاتنا على العمل بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين هنا يظهر أن البحرية الملكية دائما على استعداد للدفاع عن دولتنا في أي مكان في العالم في وجه أي تهديدات، بصرف النظر عن الظروف".

والتمرين كان مخططا له منذ فترة، لكن تنفيذه في هذا التوقيت يحمل دلالات كبيرة، في أعقاب قضية تسميم سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب في سالزبري جنوب غربي إنجلترا، تقول السلطات البريطانية إنه من صنع روسي.