سفير مصر بلندن: مشاركة المصريين في بريطانيا رسالة لوسائل الإعلام

قال السفير ناصر كامل سفير مصر في بريطانيا إن مشهد المصريين في لجان التصويت في بريطانيا كان حضاريا واحتفاليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم" أن الانتخابات شهدت نسبة مشاركة لم يشهدها منذ وصوله للعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح كامل إن المشهد الإحتفالي كان لتوجيه رسالة لوسائل الإعلام البريطانية والغربية التي تقرأ المشهد بشكل مغلوط ليقولوا لهم إننا نفخر ببلادنا.

وتوقع كامل وقوع عاصفة ثلجية في لندن مما قد يؤثر على نسب الحضور وأنه متاكد من حضور عدد كبير من المصريين للمشاركة في الإنتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.