"القوى العاملة": انتخابات المصريين في الإمارات "كرنفال حقيقي"

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عن أجواء الانتخابات الرئاسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثاني لها، شهدت إقبالا شديدا من الجالية المصرية، مرددين هتافات "تحيا مصر".

وأصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم، أكدت فيه ورود تقرير عبر مكتب التمثيل العمالي في أبو ظبي ياسر عيد، أشار فيه إلى أن هناك إقبالًا من المواطنين المصريين المقيمين في الإمارات للإدلاء بأصواتهم، مرددين أغاني واحتفالات كرنفال حقيقي بحس وطني عالٍ ما يدعو إلى الفخر، إلى درجة أنهم يتباهون ويتنافسون مع المصريين داخل مصر على هتاف "تحيا مصر".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.