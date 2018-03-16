الجالية المصرية بإيطاليا: نتوقع زيادة التصويت 250% الأيام المقبلة

قال إبراهيم يونس، رئيس الجالية المصرية في تورتنو، شمال إيطاليا، إن مقر السفارة شهدت إقبالًا كبيرًا، اليوم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث اصطف أبناء الجالية المصرية في طوابير طويلة، قبل فتح أبواب الاقتراع بساعات.

وأضاف أن أجواء احتفالية سادت المشهد الانتخابي ليتحول إلى عُرس وطني، يتخلله ترديد الأغاني الوطنية والموسيقى، إذ شعر المصريون بأن الوطن قد عاد إليهم، في ظل الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع.

وذكر رئيس الجالية أن الحضور بدأ بالتزايد منذ الصباح الباكر حتى صلاة الجمعة، حيث انخفض بعض الشيء في فترة الصلاة، لكنه عاد إلى التكدس بعد ذلك ليتجاوز المئات، رغم بُعد المسافة بين بعض المناطق ومقر القنصلية، حيث تعاون المواطنين فيما بينهم لاستئجار الأتوبيسات التي تقلهم بشكل جماعي.

وأضاف أن أعداد الناخبين اليوم تراوحت بين 400 و500، متوقعًا أن تزيد بنسبة 250% خلال يومي السبت والأحد، تزامنًا مع العطلة الرسمية في إيطاليا.

وعن طبيعة الفئات المشاركة أوضح يونس أن الظهور الأكبر كان لنساء مصر، ثم شباب الجيل الثاني والثالث، مما يعطي مؤشرًا على الثقة في مستقبل مصر بعد الإنجازات الحالية.

وأشار أن اللافت في هذه الانتخابات هو اختفاء أي تجمعات تحاول إثارة الشغب أو الاشتباك مع أفراد الجالية، من خلال ترديد الهتافات المضادة للدولة، مثلما كان يحدث في المرات السابقة، بالإضافة إلى تأمين الشرطة الإيطالية للعملية الانتخابية، فضلاً عن مساهمة الانتخابات في لم شمل المصريين بالخارج، بعيدًا عن أي خلافات جانبية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.