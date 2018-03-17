بالصور| "صوت مصر بالخارج": إقبال حاشد في روما مقارنة بأمس

أصدرت حركة "صوت مصر في الخارج" برئاسة معتز صلاح الدين، بيانها السابع عشر عن مشاركة المصريين في الخارج، موضحة أنها تلقت تقريرا من محمد حنوت، منسق الحركة في إيطاليا، يشير إلى الإقبال الحاشد وزيادة أعداد المشاركين في التصويت مقارنة باليوم الأول للانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.