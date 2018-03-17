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الوطن

مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على مقاربة شاملة في كافة المجالات

منذ 8 دقيقة
كتب: اكرم سامي
مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على مقاربة شاملة في كافة المجالات

الخارجية

قالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم، إن مجموعة اللجان الفرعية المعنية بالاستقرار، والتي تضم اللجنة الفرعية حول العدل والأمن ومجموعة العمل حول الهجرة والشئون الاجتماعية والقنصلية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعها بالقاهرة قد اجتمعت قبل يومين.

وقد عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وسيبيل بيكار القائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبى.

عٌقد الاجتماع بالتزامن مع قيام مصر والاتحاد الأوروبى بإطلاق مستوى جديد من التعاون والحوار فى العديد من المجالات طبقا لأولويات المشاركة بينهما للفترة 2017 – 2020. وقدأجرى الجانبان حوارا شاملاً وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التعاون القضائي، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب، الهجرة واللجوء، السياسة والتنمية الاجتماعية، والتعاون القنصلي. كما أخذ الجانبان علما بآخر التطورات في جميع هذه الموضوعات وبحثا سبل تدعيم الحوار والتعاون بينهما لما فيه صالح الجانبين.

هذا وقد أقر الجانبان بأهمية الاستفادة من خبرات الفترة السابقة، معربين عن التزامهما بتدعيم حوارهما وتعاونهما من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة في التعامل مع جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي والمنطقة على وسعها.

 

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