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الوطن

"بيت ثقافة دشنا" ينظم محاضرة عن آداب وتشكيل شخصية الطفل

منذ 38 دقيقة
كتب: رجب آدم
"بيت ثقافة دشنا" ينظم محاضرة عن آداب وتشكيل شخصية الطفل

المحاضرة

نظم بيت ثقافة دشنا التابع لفرع ثقافة قنا بالتعاون مع قصر ثقافة الكويت بنجع عبد القادر، اليوم، ضمن برنامج تنمية جنوب الصعيد ثقافيا، بمدرسة النصر الابتدائية بالعطيات ، محاضرة بعنوان " أدب الطفل وأهميته في تشكيل شخصية الطفل"

وبحسب بيان ثقافة دشنا الصحفي، تناول الكاتب والروائي صابر حسين خليل الحديث عن أهمية الأدب الموجه للطفل ودوره في تنمية عقول الأطفال، كما تناول في المحاضرة كيفية صقل موهبة الكتابة لدى الطفل، ودور القراءة الدائمة في إمداد الطفل بالأفكار والمفردات الجديدة باستمرار مما يخلق مواهب تنمو باستمرار، وكان لكتابة القصة القصيرة عند الطفل الجانب الأكبر من المحاضرة فتناولت الحديث عن الفكرة والشخصيات والحدث والحبكة في القصة، وكيف يصوغ الطفل قصته من خلال ما يملكه من مفردات اللغة.

وقال علي مصطفى، مدير قصر ثقافة دشنا، إن الحضور استمع لمواهب طلاب المدرسة من كتابة القصة والإلقاء والغناء والتقليد وتم توزيع كتب على المواهب المختلفة كحافز لهم على الاستمرار والتقدم.

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