"المترو": الدفع بـ40 فرقة صيانة في المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

أعلن المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن الدفع بنحو 40 فرقة صيانة وطوارئ بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، ولمنع وجود زحام من قبل المواطنين على أرصفة المحطات حال حدوث أية أعطال مفاجئة.

وقال الفضالي لـ"الوطن"، إن الشركة تتابع حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أية معوقات من شأنها تهديد سير حركة التشغيل، موضحا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال الفنية بالقطارات بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى طوال الوقت على توفير كافة قطع غيار القطارات.