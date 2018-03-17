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مجلس صيادلة المنوفية يتقدم باستقالة جماعية اعتراضا على وضع النقابة

منذ 29 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مجلس صيادلة المنوفية يتقدم باستقالة جماعية اعتراضا على وضع النقابة

نقابة الصيادلة

تقدم مجلس نقابة الصيادلة، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، باستقالة جماعية لمجلس نقابة صيادلة المنوفية "نقيبا وأعضاء"، اعتراضًا على الأوضاع الحالية بالنقابة العامة لصيادلة مصر، فيما رفض الحضور من الصيادلة معقبين بأن النقابة الفرعية تؤدي دورها على أكمل وجه وإن كان من استقالة فوجب أن تكون من مجلس النقابة العامة وليس النقابات الفرعية.

جاء ذلك خلال جمعية عمومية عادية لصيادلة المنوفية لمناقشة ميزانية النقابة، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات ومناقشة كيفية كتابة الإقرار الضريبي على هامش الجمعية العمومية لإقرار ميزانية النقابة عن العام 2017.

وأكد الحضور على دعمهم لطلب مجلس نقابة صيادلة المنوفية بتقديم مقترح انتخابات مبكرة للجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر المقرر عقدها 19 من الشهر الجاري.

وخلال الاجتماع، تم قبول ميزانية النقابة بعد طرحها من المجلس ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها أمام الجمعية العمومية.

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