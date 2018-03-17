الإثنين.. ندوة "نشر الكتب الإلكترونية للأطفال" بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، مساء الإثنين، ندوة تحت عنوان "نشر الكتب الإلكترونية للأطفال"، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.

وتنظم الندوة لجنة "الكتاب والنشر"، ومقررها الدكتور أسامة السيد محمود، ولجنة "ثقافة الطفل" ومقررتها الكاتبة نجلاء علام.

وتدير الندوة الدكتورة فايقة محمد حسن، أستاذ علم المكتبات والمعلومات ومدير مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكاتبة الأطفال عواطف الشربينى، ويتحدث فيها الدكتورة داليا الحلوجى ـ عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، والروائى والقاص الدكتور السيد نجم، ويعقب على الندوة الدكتور حسين البنهاوى ،' لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، والكاتبة نجلاء علام.