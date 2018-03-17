رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالات تحرير سيناء

شارك الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، في احتفالات جنوب سيناء برفع العلم في طابا، احتفالا بالذكري 29 لتحرير آخر كيلومتر من أرض الفيروز سيناء الحبيبة، وعودة طابا إلى الأراضي المصرية، والتي توافق 19 مارس.

وقال الدكتور خالد عبد الباري، أن هذه الملحمة التي فرضت نفسها على الوجدان المصري القومي، وكانت منظومة عمل جماعي رائعة دفعها قدر هائل من الحب والإخلاص لتراب هذا الوطن.

وتابع: "ورغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة أو المساومة".