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الوطن

شيخ الأزهر يصل إلى نواكشوط في أول زيارة له إلى موريتانيا

منذ 25 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
شيخ الأزهر يصل إلى نواكشوط في أول زيارة له إلى موريتانيا

الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم السبت، إلى الجمهورية الموريتانية قادما من البرتغال، في أول زيارة لشيخ الأزهر إلى موريتانيا، وذلك بدعوة رسمية من رئيس الحكومة، للمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين حول التصدي لظاهرة العنف والتطرف.

ويلتقي الإمام خلال زيارته لموريتانيا الرئيس الموريتاني ورئيس الحكومة وكبار العلماء ورجال الدولة وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية في موريتانيا.

ويرافق الإمام الأكبر خلال الجولة وفد من قيادات الأزهر.

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