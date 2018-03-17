خالد أبوبكر للمصريين في الخارج: "إيه العظمة دي؟!"

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالتوافد الكبير للمصريين في الخارج على لجان الانتخابات، للمشاركة في العملية الانتخابية.

وعلق "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" قائلا: "معنديش كلام أقوله للمصريين إيه العظمة دي، أثبتوا للعالم كله من هم المصريين".

وأضاف أن مصر دائما تراهن على المصريين في الخارج، ولم يخذلونا أبدا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.