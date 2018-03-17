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الوطن

السيطرة على حريق بجوار مستشفى الحميات في دمنهور

منذ 15 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
السيطرة على حريق بجوار مستشفى الحميات في دمنهور

السيطرة على حريق بجوار مستشفى الحميات بدمنهور

نجح رجال الحماية المدنية في البحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، فى السيطرة على حريق شبّ بـ"الهيش"، فى المنطقة المجاورة لمستشفى حميات دمنهور.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هشام مبروك مدير إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بجوار مستشفى حميات دمنهور.

وانتقل رجال الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بالمنطقة المجاورة لمستشفى الحميات، المليئة بـ"الهيش"، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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