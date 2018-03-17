بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث تنمية مشروعات الإنتاج الحيواني بالمحافظة

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، سبل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير رؤوس ماشية لصغار المزارعين، والجمعيات العاملة فى مشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك بحضور المهندس مجدى الشراك، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية .

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تخصيص 100 فدان بشمال المحافظة، لإقامة مشروع متكامل للإنتاج الحيواني بتكلفة نصف مليار جنيه، بالتعاون مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، حتى تعود محافظة كفرالشيخ، إلى ريادتها في الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات المادية لمربى الماشية وصغار المزارعين، بالإضافة إلى إقامة مشروعات الثروة الداجنة، لتوفير احتياجات أبناء المحافظة، وتعظيم الإنتاج، وتوفير المئات من فرص العمل.